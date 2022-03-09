Кейт Миддлтон и принц Уильям поддержали украинских волонтеров в Лондоне

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Ракурс

Велика Британія допомагає і співчуває Україні, на яку напали рашисти. Не залишилася осторонь й королівська родина.

Герцог та Герцогиня Кембриджські відвідали Український культурний центр у Лондоні, де волонтери збирають і сортують гуманітарну допомогу для постраждалих українців. Про це у своїх соцмережах розповіла Олена Зеленська.

Україну підтримує вся Велика Британія — від звичайних громадян до королівської родини. На інших зворушливих кадрах — принц Уельський Чарльз і його дружина Камілла Паркер-Боулз (герцогиня Корнуольська) моляться за нашу країну в Українському католицькому соборі Лондона. Вони принесли із собою соняшники. Окрему дякую Її Величності королеві Великої Британії — вона зробила приватний внесок на допомогу Україні, — так дружина українського президента прокоментувала фото, які опублікувала у Фейсбук.

На медіаматеріалах видно, що членів королівської родини на зустрічі в Українському центрі супроводжував посол Києва у Лондоні Вадим Пристайко.