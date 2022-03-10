Ликвидирован командир танкового полка оккупаннтов

https://racurs.ua/n168236-likvidirovan-komandir-tankovogo-polka-okkupanntov.html

Ракурс

Під Броварами ліквідовано командира полку окупанта полковника Захарова.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що під час ведення бойових дій в Броварському районі Київської області зазнала значних втрат в особовому складі та техніці батальйонно-тактична група (БТГр) 6 танкового полку (Чебаркуль) 90 танкової дивізії Центрального військового округу.

Зокрема, ліквідовано командира полку полковника А.Захарова. В результаті значних втрат БТГр 6 танкового полку разом з БТГр 239 танкового полку 90 танкової дивізії були змушені відступити та перейти до оборони, — йдеться у повідомленні українських розвідників.

«Ракурс» повідомляв, що ОПСП «Азов» і 72 бригада розбили російську колону.

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