Ликвидирован командир танкового полка оккупаннтов

Ликвидирован командир танкового полка оккупаннтовhttps://racurs.ua/n168236-likvidirovan-komandir-tankovogo-polka-okkupanntov.htmlРакурс
Під Броварами ліквідовано командира полку окупанта полковника Захарова.
Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що під час ведення бойових дій в Броварському районі Київської області зазнала значних втрат в особовому складі та техніці батальйонно-тактична група (БТГр) 6 танкового полку (Чебаркуль) 90 танкової дивізії Центрального військового округу.
Зокрема, ліквідовано командира полку полковника А.Захарова. В результаті значних втрат БТГр 6 танкового полку разом з БТГр 239 танкового полку 90 танкової дивізії були змушені відступити та перейти до оборони, — йдеться у повідомленні українських розвідників.
«Ракурс» повідомляв, що ОПСП «Азов» і 72 бригада розбили російську колону.
Шостий полк поки що збираю, дуже багато втрат. Голова колони потрапила в засідку. Командир полку загинув. Щодо інших розбираюсь. Били артилерія, танки, байрактари, я так розумію, — доповів один із окупантів у розмові з керівництвом.