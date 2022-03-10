Кулеба и Лавров договаривались о гуманитарном коридоре и перемирии на сутки — результаты

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На переговорах в Анталії Україна запропонувала гуманітарний коридор з та до Маріуполя та режим припинення вогню на щонайменше добу, аби розв’язувати гуманітарні проблеми цивільних. Російська сторона на це не погодилася.

Я готовий продовжувати перемовини, — сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на брифінгу 10 березня після закінчення переговорів із російським візаві Лавровим.

Він також сказав, що «ми не можемо зупинити війну, якщо країна-агресор не хоче цього робити».

Київ сьогодні знову почув від Лаврова, що «припинення вогню можливе, якщо Україна виконає умови Путіна».

Однак Україна не здається. Ми шукатимемо дипломатичні рішення, а поки цього не досягнуто, будемо захищати людей від російської агресії, — повідомив Кулеба.



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Формат переговорів у Туреччині може мати продовження, якщо російська сторона буде готова до предметної розмови, а не повторення пропагандистських штампів, вважає український міністр.

Це перші переговори міністрів закордонних справ обох країн після російської атаки на Україну, що почалася 24 лютого. Раніше відбулися три раунди консультацій представників урядів на україно-білоруському кордоні.