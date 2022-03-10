Мариуполь заблокирован, гуманитарный груз вернулся, город снова бомбят

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Ракурс

Маріуполь на Донеччині 10 березня заблокований для евакуації людей, ситуація на Київському напрямку краща, але все одно дуже непевна.

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Маріуполь лишається повністю заблокований і для евакуації людей, і для гуманітарного вантажу. Там зараз йдуть бої між Горіхово і Пологи, наш гуманітарний вантаж знов повернувся в Запоріжжя, це вже четвертий день, коли ми не можемо довезти воду, необхідні ліки, і продукти, — сказала вона.

На напрямку — Буча, Ірпінь, Гостомель — влада має можливість вивозити людей, але ситуація дуже непевна.

Якщо є можливість, ви отримали оповіщення щодо ймовірної евакуації — не зволікайте, виходьте, і якщо є така можливість — евакуюйтеся, — закликала Верещук жителів населених пунктів під Києвом.

Уранці 10 березня знову розпочався авіаобстріл центру Маріуполя, є влучення в Приазовський державний технічний університет, бомбардують в районі драмтеатру. Про це у Телеграм повідомила Маріупольська міська рада.

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Саме зараз у Маріуполі йде авіаобстріл з боку російських окупантів. Бомби влучають у житлові дома. Є влучення в корпус Приазовського державного технічного університету у центрі міста. Також зафіксоване бомбардування в районі Драматичного театру. Інформація щодо постраждалих уточнюється. Рашисти цілеспрямовано атакують мирне населення Маріуполя, — йдеться у повідомлення.

«Ракурс» повідомляв, що 10 березня відкрили гуманітарні коридори з Маріуполя, Волновахи, Ізюма, Сум, Тростянця та Краснопілля й низки міст поблизу столиці — Бучі, Бородянки, Ірпеня та Гостомеля.