Что определяет бесполетная зона — объяснение СНБО

https://racurs.ua/n168247-chto-opredelyaet-bespoletnaya-zona-obyasnenie-snbo.html

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Центр протидії дезінформації при РНБО України роз’яснює: No-Fly Zone — це наказ про заборону польотів у певній зоні. В разі загрози його тимчасово використовують для захисту: урядових будівель, священних місць, масових заходів.

У військовому контексті безполітна зона запобігає входу літаків у заборонений повітряний простір. No-Fly Zone забезпечують військові сили.

Безполітна зона над Україною означатиме, що збройні сили, зокрема НАТО, безпосередньо атакуватимуть будь-які російські літаки, які з’являться над Україною, тобто стрілятимуть по них у разі потреби.

У США та НАТО запровадження безполітної зони над Україною дорівнює оголошенню війни Росії

В РНБО нагадали, де раніше використовували No-Fly Zone:

1991 рік. США встановили в Іраку дві безпольотні зони для захисту релігійних груп. Це було зроблено без підтримки ООН;

1992 рік. Під час конфлікту на Балканах ООН заборонила несанкціоновані військові польоти над Боснією;

2011 рік. Радбез ООН також затвердила безполітну зону у Лівії.

Росія у війні активно використовує бойову авіацію. Хоча українські військово-повітряні сили та авіація намагаються знешкодити літаки противника, збивши вже, за попередньою інформацією Генштабу ЗСУ, понад 100 російських літальних апаратів, однак авіація Росії продовжує завдавати удари по українських містах, від чого гинуть мирні мешканці.

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Українське керівництво закликає НАТО запровадити над Україною зону, заборонену для польотів. Поки що Альянс не готовий це зробити. Про зону, заборонену для польотів над Україною, попросив раніше цього тижня президент Володимир Зеленський.

В телефонній розмові з президентом США Джо Байденом першого березня Зеленський попросив закрити небо над Україною, але потім пояснив, що Байден не вважав це можливим.