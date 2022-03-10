ВСУ остановили противника на всех направлениях. Фото:

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Наступальна операція Збройних сил Росії зупинена на всіх напрямках в Україні.

На Поліському напрямку окупанти продовжують утримувати населені пункти Поліське, Кухарі, Бородянка, Андріївка, Мотижин, Гореничі, Буча, Демидів. Ворог намагається відновити боєздатність підрозділів, що зазнали значних втрат, здійснює перегрупування та не відмовляється від планів заблокувати столицю із заходу та південного-заходу. Військові не виключають, що ворог може проникнути в столицю під виглядом евакуйованих жителів окупованих населених пунктів. Про це 10 березня повідомив Генштаб ЗСУ.

Українські захисники відбили спроби окупантів форсувати річку Ірпінь в районі населеного пункту Мощун.

На Миколаївському напрямку нацисти РФ намагаються закріпитись в населених пунктах Лупарево, Правдино, Благодатне, Новогригорівка, Калинівка, Киселівка, Першотравневе, Олександрівка, Бургунка, Береслав, Таврійськ. А на Кримському напрямку рашисти посилилися підрозділом зі складу 336-ї окремої бригади морської піхоти Балтійського флоту Росії.

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У Генштабі наголошують, що російський ворог, з метою введення в оману підрозділів Сил оборони України, почав позначати себе жовтою стрічкою на рукаві. Однак, щоб агресора не застрелили свої ж, вони кріплять жовту стрічку також на ногу.

Нагадаємо, з початку вторгнення в Україну Збройні сили Росії втратили вже понад 12 тис. військових, понад 1 тис. бронемашин, понад 500 автомобілів, сотні танків, десятки літаків та вертольотів.