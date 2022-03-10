Враг окончательно сменил тактику и перешел к «сирийскому сценарию» - Офис президента (ВИДЕО)

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Ракурс

Ворог остаточно змінив тактику і перейшов до «сирійського сценарію» в Україні. Рашисти вдаються до терору щодо мирного населення.

Про це повідомив 10 березня на брифінгу радник голови Офісу президент Олексія Арестовича.

Він переконує, що ворог намагається «стерти з лиця землі» Маріуполь, щоб надалі погрожувати цим іншим містам. Під безперервними обстрілами перебувають також Харків, Суми, Охтирка та частково Миколаїв.

Українська влада докладає максимальних зусиль, щоб поліпшити гуманітарну ситуацію в цих регіонах.

Протягом учорашньої доби наші Збройні сили завдали не менше семи потужних ударів по противнику, знищено двох командирів полку російської армії.

Це відбулося на напрямках Бровари, Ізюм, Миколаїв, Нікополь і Кривий Ріг, куди ворог (здійснюючи свій попередній план, який давно пора змінити, але вони не здатні на це) висунув окремі батальйонно-тактичні групи, які були знищені на марші, — сказав Арестович.

Він також нагадав, що українські війська під Харковом узяли контроль над населеним пунктом Дергачі. За його словами, таким чином було обірвано комунікацію між північним угрупованням російських військ під Харковом і тим, яке знаходиться в Ізюмі.

З військової точки зору це є серйозним тактичним успіхом, — пояснив радник керівника ОП.

Арестович запевнив, що українська авіація, ракетні війська, артилерія продовжують завдавати удари по противнику.

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«Ракурс» повідомляв, що українські військові у Броварському районі на Київщині завдали великих втрат 6-му танковому полку 90-ї танкової дивізії ЗС РФ, ліквідувавши також командира полку Захарова.

Крім того, під час боїв поблизу Харкова ліквідовано генерал-майора рф Віталія Герасимова.