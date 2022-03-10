Лавров заявил, что Россия не нападала на Украину. Фото:

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Глава МЗС Росії Сергій Лавров 10 березня поспілкувався з журналістами після переговорів з українським та турецьким колегами Дмитром Кулебою та Мевлютом Чавушоглу.

Очільник російського дипломатичного відомства зробив кілька божевільних заяв. Зокрема, він заявив, що Росія не нападала на Україну. Пояснення воєнних дій в Україні Лавров прокоментував тим, що Москва «не хоче побудови в Україні нацистської держави». Про це Лавров заявив під час брифінгу в Туреччині.

На інші країни ми нападати не плануємо, ми і на Україну не нападали. Росія готова обговорювати гарантії безпеки України спільно з гарантіями безпеки для РФ, — заявив він.

Також рашисту привиділося, що пологовий будинок у Маріуполі був «захоплений батальйоном «Азов». Лавров зазначив, раніше Кремль передав в Радбез ООН «відповідні дані».

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Пологовий будинок, по якому було завдано удару в Маріуполі, був базою батальйону «Азов», відповідні дані Росія представила три дні тому. Всіх породіль звідти заздалегідь вивели, — насмілився заявити Лавров.

Нагадаємо, 9 березня російські нацисти завдали підступного авіаудару по дитячій лікарні у Маріуполі. Агресор здійснив наліт у режим тиші, який запровадили задля створення «зеленого коридору» для виведення цивільних із міста. Внаслідок авіаудару постраждали 17 людей. Троє — загинули, зокрема одна дитина.