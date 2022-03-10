Владимир Зеленский разрешил национализировать имущество РФ. Фото:

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Закон про конфіскацію майна Росії в Україні 10 березня підписав президент України Володимир Зеленський.

Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» дозволяє примусово вилучати власність РФ та її резидентів без будь-якої компенсації їх вартості, враховуючи повномасштабну агресивну війну, яку Росія розв’язала і веде проти України та українського народу. Про це повідомляється на офіційній веб-сторінці Верховної Ради України.

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Зазначається, що Рада національної безпеки та оборони України ухвалюватиме рішення про примусове вилучення в Україні об'єктів російського майна. Президент України вводитиме це рішення в дію.

Нагадаємо, 3 березня парламент України провів пленарне засідання, на якому було ухвалено 14 законів, зокрема закон про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів.