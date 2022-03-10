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Вместо McDonald's будет забегаловка «У дяди Вани» — спикер Госдумы РФ (ВИДЕО)

Вместо McDonald’s будет забегаловка «У дяди Вани» — спикер Госдумы РФ (ВИДЕО)

10 мар 2022, 16:03
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Голова Держдуми В’ячеслав Володін прокоментував закриття ресторанів McDonald’s. 10 березня у буцімто парламенті країни-агресора обговорювали заходи із так званого імпортозаміщення.

Ну і добре, закривайтеся. Тільки завтра там уже має бути не McDonald’s, а «У дядька Вані». Робочі місця мають бути збережені, а ціни знижено, — заявив Володін на закриття всесвітньовідомої мережі швидкої їжі.



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У мережі так переклали цю заяву з російської: «Ми вкрадемо приміщення, обладнання та технології та всіх нагодуємо пареною ріпою».

8 березня мережа фаст-фуду оголосила, що на знак протесту проти війни РФ в Україні тимчасово закриває 850 своїх закладів у Росії. На McDonald’s у РФ працює 62 тис. осіб.

Источник: Ракурс


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