Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Замість McDonald's буде забігайлівка "У дядька Вані" - спікер Держдуми РФ (ВІДЕО)

Замість McDonald’s буде забігайлівка «У дядька Вані» — спікер Держдуми РФ (ВІДЕО)

10 бер 2022, 16:03
999

Голова Держдуми В’ячеслав Володін прокоментував закриття ресторанів McDonald’s. 10 березня у буцімто парламенті країни-агресора обговорювали заходи із так званого імпортозаміщення.

Ну і добре, закривайтеся. Тільки завтра там уже має бути не McDonald’s, а «У дядька Вані». Робочі місця мають бути збережені, а ціни знижено, — заявив Володін на закриття всесвітньовідомої мережі швидкої їжі.



.

У мережі так переклали цю заяву з російської: «Ми вкрадемо приміщення, обладнання та технології та всіх нагодуємо пареною ріпою».

8 березня мережа фаст-фуду оголосила, що на знак протесту проти війни РФ в Україні тимчасово закриває 850 своїх закладів у Росії. На McDonald’s у РФ працює 62 тис. осіб.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів