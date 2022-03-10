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Ракурс
Окупанти на Миколаївщині не можуть відступити через загрозу розстрілами

Окупанти на Миколаївщині не можуть відступити через загрозу розстрілами

10 бер 2022, 15:56
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Війну в Україні ведуть російські окупанти, які виконують злочинні накази влади РФ. Голова Миколаївської обласної ВЦА Віталій Кім розповів про ситуацію в регіоні.

За його словами, на кордоні між Миколаївщиною та Херсонщиною стоять російській війська, які не можуть відступити, оскільки їм погрожують розстрілами. Про це Кім повідомив у своєму телеграм-каналі.

Чиновник запропонував організувати для цих військових «зелений коридор». Він уточнив, що йдеться про росіян, які не стріляли та вчиняли злочинів проти цивільного населення.

Я буду звертатися «нагору» із цією пропозицією. Створимо спеціальну «гарячу лінію» з інструкціями, — сказав Кім.

Він додав, що окупанти стоять по селах, розмовляти та піти не хочуть. «Зелений коридор» не буде розповсюджуватися на артилеристів та ракетчиків, яким «або бігти, або в землю».

Захисники Миколаєва тримають оборону міста, а окупанти зазнають значних втрат і рахують, скільки у них 200-их.

Про це свідчить перехоплена СБУ розмова російського військового з товаришем з «великої землі». Його частина зараз дислокується в Миколаївському аеропорту і задіяна в нападі на місто.

На запитання: «У тебя там точно все хорошо?» в окупанта одна відповідь — перелік втрат: «…там ставропольцев потрепало жестко. И разведбат, роз*рило».

А далі поіменно називає знайомих, які вже не повернуться, і резюмує, що «пол 2 батальона роз*рило вообще. И командир полка их погиб».



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Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, російський агресор з 24 лютого по 10 березня орієнтовно втратив понад 12 тис. особового складу.

Британські експерти вважають, що втрати ворога в рази більші. Наразі точну кількість українські військові не можуть назвати через високу інтенсивність бойових дій.

Джерело: Ракурс


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