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Россия наносит ракетные удары по мирным украинским городам, фото: VPK.name

Более 300 ракет выпустила Россия по мирным городам — Залужный

11 мар 2022, 14:59
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Росія з початку масштабного вторгнення 24 лютого випустила по мирних містах і селах України 328 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу «Іскандер» і «Калібр», точка У, ракет класу Х.

Станом на 6.00 сьогоднішнього дні, 11 березня, завдано 219 ракетних ударів. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Цей кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушення норм Міжнародного гуманітарного права і вимагає розслідування Гаазького трибуналу, — наголосив Залужний.

Загалом зафіксовано запуски таких ракет:



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  • 154 випадки — балістичні оперативно-тактичні ракетні комплекси класу земля-земля «Іскандер»;
  • 97 випадків — крилаті ракети «Калібр»;
  • 56 випадків — ракети класу X (високоточні авіаційні ракети);
  • 21 випадок — ракета «Точка-У».

Ракетные удары по Украине, инфографика: Валерий Залужный

Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, вранці російські війська завдали ракетних ударів по Луцьку, Івано-Франківську та Дніпрі.

Источник: Ракурс


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