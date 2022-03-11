Россия наносит ракетные удары по мирным украинским городам, фото: VPK.name

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Росія з початку масштабного вторгнення 24 лютого випустила по мирних містах і селах України 328 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу «Іскандер» і «Калібр», точка У, ракет класу Х.

Станом на 6.00 сьогоднішнього дні, 11 березня, завдано 219 ракетних ударів. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Цей кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушення норм Міжнародного гуманітарного права і вимагає розслідування Гаазького трибуналу, — наголосив Залужний.

Загалом зафіксовано запуски таких ракет:

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154 випадки — балістичні оперативно-тактичні ракетні комплекси класу земля-земля «Іскандер»;

97 випадків — крилаті ракети «Калібр»;

56 випадків — ракети класу X (високоточні авіаційні ракети);

21 випадок — ракета «Точка-У».

Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, вранці російські війська завдали ракетних ударів по Луцьку, Івано-Франківську та Дніпрі.