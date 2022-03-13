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Оккупанты в Мелитополе запрещают протесты, украинцы посылают на х*й (ВИДЕО)

Оккупанты в Мелитополе запрещают протесты, украинцы посылают на х*й (ВИДЕО)

13 мар 2022, 12:31
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Мелітополь, тимчасове окуповане місто в Запорізькій області, продовжує протестувати проти рашистів.

У місті роз’їжджає військова техніка, з якої гучномовцями російською мовою попереджають про заборону мітингів та демонстрацій. Про це повідомляє «Українська правда».

Громадянська адміністрація Мелітополя з метою запобігання правопорушенням та забезпечення громадського порядку тимчасово забороняє мітинги та демонстрації. З 18.00 до 6.00 вводиться комендантська година, — йдеться у зверненні окупантів.

Як свідчить відео, записане на вулицях міста, мелітопольці це звернення і самих окупантів посилають у міжнародно відомому напрямку — за російським кораблем.

Нагадаємо, тимчасово окупованому військами РФ Мелітополі після того, як викрали мера Івана Федорова, місцева депутатка від «Опоблоку» записала відеозвернення, що створює так званий «комітет народних обранців», який керуватиме містом, а тих, хто протестує, називає «екстремістами».



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Джерело: «Українська правда»

Источник: Ракурс


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