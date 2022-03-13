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При каком условии закончится война в Украине, предположил Подоляк

При каком условии закончится война в Украине, предположил Подоляк

13 мар 2022, 11:47
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Коли закінчиться війна в Україні, припустив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

Він вважає, що мир настане лише тоді, коли всі війська Російської Федерації повністю вийдуть з території країни та звільнять усі населені пункти. Про це Подоляк сказав в інтерв’ю виданню «Настоящее время».

За його словами, країна-окупант опинилася в надзвичайно тяжкому становищі. Війна з Україною є для окупантів кризовою.

Очевидно, що якщо все в такому режимі, як зараз, — позиційна війна, плюс найпотужніший санкційний тиск — продовжуватиметься, то Росія матиме надзвичайно тяжке становище. Не лише репутаційно та фінансово, але і в історичному розрізі матиме вкрай тяжку ситуацію. Ми ж закінчимо війну лише за однієї умови, — сказав він.



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Подоляк також висловився про «референдуми» на окупованих територіях:

Источник: Ракурс


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