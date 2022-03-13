Ракетный удар по Львовщине – девять погибших и 57 раненых

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Ракурс

Ракетний удар по Яворівському полігону на Львівщині забрав життя дев’яти людей, ще 57 осіб постраждали.

Про це вранці 13 березня на брифінгу повідомив голова Львівської обласної воєнної адміністрації Максим Козицький.

Було випущено, за попередніми даними, більше ніж 30 ракет. Спрацювала система протиповітряної оборони, певну кількість було збито, — заявив він.

Наразі пожежники продовжують гасити пожежу та розбирають уламки. Постраждалі перебувають у лікарнях.

Міністр оборони Олексій Резніков закликав НАТО негайно закрити небо над Україною після російської атаки по Міжнародному центру миротворчості та безпеки (Яворівський полігон).

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Росія атакувала Міжнародний центр з підтримки миру та безпеки біля Львова. Тут працюють іноземні інструктори. Це нова терористична атака на мир та безпеку біля кордону ЄС-НАТО. Потрібно вжити заходів, щоб зупинити це. Закрийте небо, — написав він у Twitter.

За даними львівської влади, літаки вилетіли з російського Саратова до акваторії Чорного моря. Саме звідти здійснювались удари.