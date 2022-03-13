Оккупанты похитили еще одного мэра в Запорожской области

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Російські окупанти вводять нову тактику на війні з Україною — викрадають людей. 13 березня стало відомо про викрадення міського голови Дніпрорудного Євгенія Матвєєва.

Військові злочини стають системними. Викрадено міського голову Дніпрорудного Матвєєва Євгена Сергійовича, — повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух.

Дніпрорудне — місто у Василівському районі Запорізької області. Це вже друге викрадення мера у Запорізькій області.

11 березня російські окупанти викрали міського голову захопленого Мелітополя Івана Федорова. Після цього депутатка від «Опозиційного блоку» Галина Данильченко заявила, що створює комітет народних обранців, який керуватиме Мелітополем.

13 березня стало відомо, що українські спецслужби вживають певних заходів, щоб визволити утримуваного окупантами мера Мелітополя Івана Федорова. Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

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Наразі нам відомо, що він утримується російсько-окупаційною владою і нашими спецслужбами вживаються певні заходи для його можливого звільнення, — сказав він.

Коментуючи спроби російських окупантів поставити в захоплених населених пунктах якихось лояльних до агресора «представників влади», Єнін додав, що українські спецслужби вживатимуть швидких заходів, аби зрадників, які стали на бік ворога, було нейтралізовано і вони постали перед правосуддям.