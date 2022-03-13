Потери врага на 17-й день войны подсчитал Генштаб

https://racurs.ua/n168331-poteri-vraga-na-17-y-den-voyny-podschital-genshtab.html

Ракурс

Війна в Україні триває, російські окупанти отримують гідну відсіч від Збройних сил України.

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За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 13 березня орієнтовно склали

особового складу — понад 12 тис. осіб,

танків — 374,

бойових броньованих машин — 1 тис. 226,

артилерійських систем — 140,

РСЗВ — 62,

засоби ППО — 34,

літаків — 74,

гелікоптерів — 86,

автомобільної техніки — 600,

кораблі та катери — 3,

цистерн з ПММ — 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7.

Дані уточнюються, підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.