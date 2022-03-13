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Потери врага на 17-й день войны подсчитал Генштаб
Потери врага на 17-й день войны подсчитал Генштабhttps://racurs.ua/n168331-poteri-vraga-na-17-y-den-voyny-podschital-genshtab.htmlРакурс
Війна в Україні триває, російські окупанти отримують гідну відсіч від Збройних сил України.
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За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 13 березня орієнтовно склали
- особового складу — понад 12 тис. осіб,
- танків — 374,
- бойових броньованих машин — 1 тис. 226,
- артилерійських систем — 140,
- РСЗВ — 62,
- засоби ППО — 34,
- літаків — 74,
- гелікоптерів — 86,
- автомобільної техніки — 600,
- кораблі та катери — 3,
- цистерн з ПММ — 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7.
Дані уточнюються, підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.