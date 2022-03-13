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Потери врага на 17-й день войны подсчитал Генштаб

Потери врага на 17-й день войны подсчитал Генштаб

13 мар 2022, 10:27
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Війна в Україні триває, російські окупанти отримують гідну відсіч від Збройних сил України.



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За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 13 березня орієнтовно склали

  • особового складу — понад 12 тис. осіб,
  • танків — 374,
  • бойових броньованих машин — 1 тис. 226,
  • артилерійських систем — 140,
  • РСЗВ — 62,
  • засоби ППО — 34,
  • літаків — 74,
  • гелікоптерів — 86,
  • автомобільної техніки — 600,
  • кораблі та катери — 3,
  • цистерн з ПММ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7.

Дані уточнюються, підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Источник: Ракурс


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