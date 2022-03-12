Алексей Арестович спрогнозировал сроки завершения войны. Фото:

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Ракурс

Закінчення війни Російської Федерації з Україною спрогнозували на Банковій.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович раніше вже правильно передбачив майже всі нинішні дії Росії. Він згадав оточення Києва, вторгнення з території Білорусі, спроби створити сухопутний коридор до Криму і так далі. Тепер він розповів, коли закінчиться війна.

За словами Арестовича, на початку вторгнення окупанти ввели в Україну понад 90 батальйонних тактичних груп. Вже понад 30 цих груп знищені ЗСУ та теробороною. Росіяни після відпору перейшли до опозиційної оборони та зазнають значних втрат. Атаки тривають тільки в напрямку Кривого Рогу і Нікополя, а також в зоні ООС на Донбасі.

До 10 квітня окупанти спробують перекинути в Україну ще 20−30 груп, але їхня боєздатність буде низькою, бо основу цих груп становитимуть мобілізовані та найманці. Ці ворожі підрозділи українська армія знищить за 10 днів. Потім ворог остаточно перейде до захисту і його стане легко перебити. Таким чином, прогнозує Арестович, війна завершиться за місяць-півтора.

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Нагадаємо, Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у російських військових змінилося керівництво — звільнено восьмеро генералів, які не виконали наказів.