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Ракурс
Олексій Арестович спрогнозував строки завершення війни. Фото:

Арестович спрогнозував строки завершення війни з Росією

12 бер 2022, 21:23
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Закінчення війни Російської Федерації з Україною спрогнозували на Банковій.

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович раніше вже правильно передбачив майже всі нинішні дії Росії. Він згадав оточення Києва, вторгнення з території Білорусі, спроби створити сухопутний коридор до Криму і так далі. Тепер він розповів, коли закінчиться війна.

За словами Арестовича, на початку вторгнення окупанти ввели в Україну понад 90 батальйонних тактичних груп. Вже понад 30 цих груп знищені ЗСУ та теробороною. Росіяни після відпору перейшли до опозиційної оборони та зазнають значних втрат. Атаки тривають тільки в напрямку Кривого Рогу і Нікополя, а також в зоні ООС на Донбасі.

До 10 квітня окупанти спробують перекинути в Україну ще 20−30 груп, але їхня боєздатність буде низькою, бо основу цих груп становитимуть мобілізовані та найманці. Ці ворожі підрозділи українська армія знищить за 10 днів. Потім ворог остаточно перейде до захисту і його стане легко перебити. Таким чином, прогнозує Арестович, війна завершиться за місяць-півтора.



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Нагадаємо, Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що у російських військових змінилося керівництво — звільнено восьмеро генералів, які не виконали наказів.

Джерело: Ракурс


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