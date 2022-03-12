Зеленский назвал новое потенциальное место встречи с Путиным. Фото: ОПУ

https://racurs.ua/n168327-zelenskiy-nazval-novoe-potencialnoe-mesto-vstrechi-s-putinym.html

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Переговори про припинення війни Росії з Україною можуть відбутися в Ізраїлі.

Президент України Володимир Зеленський бачить Єрусалим місцем для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. Глава держави позитивно ставиться до посередництва прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета у переговорах між Україною та країною-агресором. Про це Зеленський 12 березня заявив під час спілкування з представниками ЗМІ.

Ми загалом позитивно ставимося до посередництва будь-кого… Але я не називаю пана Беннета «будь-ким», бо вважаю, що він може відіграти важливу роль. Насамперед тому, що Ізраїль — важлива країна. У ній багато історії і паралелей… Думаю, що історично — дуже непогано мати таке посередництво, — сказав президент.

Глава держави розповів, що під час спілкування з ізраїльським прем'єром пояснив йому, чому неправильно зустрічатися в Україні, РФ чи Білорусі.

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Нагадаємо, президент України вже закликав Путіна до переговорів. Зокрема, 3 березня, він закликав главу РФ забратися з української землі або сісти з ним за стіл переговорів.