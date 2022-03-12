ВСУ сбили на Херсонщине два вертолета. Фото:

https://racurs.ua/n168326-vsu-sbili-na-hersonschine-dva-vertoleta-a-na-harkovschine-samolet-video.html

Ракурс

Збройні сили України 12 березня збили ще два вертольоти російської армії.

Ворожі гвинтокрили впали у Херсонській області, їх вразили вогнем над Скадовським районом. Один із пілотів-окупантів вижив після падіння машини, його госпіталізували. Про це повідомив Telegram-канал «Оперативний ЗСУ». У

Також було опубліковане відео з місця падіння. На опублікованих кадрах навіть можна помітити бортовий номер одного з вертольотів — RF 1340.

.

Також українські сили спротиву збили ворожий винищувач у небі в Ізюмському районі Харківської області. Як повідомив у Telegram голова Харківської обласної військової державної адміністрації Олег Синєгубов, мобільна група протиповітряної оборони ЗСУ збила літак із переносного зенітно-ракетного комплексу Stinger. Винищувач задимився та впав на території Бєлгородської області Росії.

Нагадаємо, Збройні сили України від початку російського вторгнення знищили 2 тис. 583 одиниці ворожої техніки. Таким чином РФ втратила техніку на суму 5 млрд дол.