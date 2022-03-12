Войска РФ расстреляли колонну женщин и детей. Фото: ВСУ

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Російські окупанти 11 березня розстріляли колону мирних жінок та дітей, коли ті намагалися евакуюватися з села Перемога Київської області.

Евакуація відбувалася за погодженим «зеленим» коридором, а колона складалася виключно з жінок та дітей. Росіяни вбили сімох осіб, серед загиблих — дитина. Також є поранені, але точна їх кількість невідома. Про це 12 березня повідомило Головне управління розвідки України.

Розвідники встановили, що після розстрілу окупанти змусили залишки колони повернутися до села Перемога і не випускають їх з населеного пункту. Наразі з людьми практично неможливо встановити зв’язок, а також надати гуманітарну та медичну допомогу.

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У ГУР наголосили, що навмисні напади на цивільних, які не беруть безпосередньої участі в бойових діях, прирівнюються до військового злочину. Це передбачено Четвертою Женевською конвенцією «Про захист цивільного населення під час війни».

Нагадаємо, 9 березня Російська Федерація зірвала евакуацію з Бучі та Гостомеля. Домовитися з окупантами так і не вдалося — 50 автобусів із людьми були заблоковані.