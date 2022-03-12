ВСУ освободили от рашистов еще два населенных пункта. Фото:

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Збройні сили України продовжують знищувати російського ворога в Чернігівській області.

У суботу, 12 березня, українські військовослужбовці змогли звільнити від окупантів два населених пункти. Також ворогу не дозволили встановити понтонну переправу. Таким чином були зламані плани рашистів просунутися в бік Києва. Про це повідомило оперативне командування «Північ» у Facebook.

Армія Російської Федерації вже не така сильна, як про неї розповідали з екранів телевізора пропагандисти кремля. Особовий склад деморалізований та не може вести активні бойові дії, — наголосили в командуванні.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що окупанти змінили тактику, бо провели наступальну операцію. Через значні логістичні проблеми та розтягнуті комунікації ворог не може забезпечити свої підрозділи пальним, їжею та боєприпасами.

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А з огляду на великі бойові втрати особового складу та проблеми з комплектуванням резервних підрозділів та частин, Москва почала залучати до війни в Україні «строковиків» з ОРДЛО та найманців з невизнаних Абхазії та Південної Осетії й навіть ув’язнених з російських виправних закладів.

Нагадаємо, 11 березня в Чернігівській області сили спротиву звільнили п’ять окупованих ворогом населених пунктів, які розташовані на чернігівському напрямку. Також ЗСУ захопили два бронетранспортери ворога.