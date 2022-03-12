ЗСУ знищили російської техніки на 5 млрд дол. Фото: Максим Левін

https://racurs.ua/ua/n168322-zsu-znyschyly-rosiyskoyi-tehniky-na-5-mlrd-dolariv.html

Ракурс

Збройні сили України від початку російського вторгнення втратили військової техніки на суму 5 млрд дол.

Загалом з 24 лютого було знищено 2 тис. 583 одиниці ворожої техніки. Серед спаленого та підбитого — 58 літаків, 83 гелікоптери, 363 танки та 1 тис. 205 бойових броньованих машин. Про це повідомляє видання «Forbes Україна».

Зазначається, що в грошовому вимірі 47% загальних втрат припало на літаки та гвинтокрили, 29% — на танки, 14% — на ББМ. Спалені танки коштували Москві 1,5 млрд дол., ББМ — 0,7 млрд дол., літаки та гелікоптери — 2,4 млрд дол.

Марки всіх літаків зараз невідомі, але в армії РФ є Су-25 (вартість 11 млн дол.), Су-30 (33 млн дол.), Су-34 (36 млн дол). Також були збиті два великі десантні літаки Іл-76 під Васильковом і Кропивницьким. Вартість кожного становить 86 млн дол.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що російська армія в Україні зазнає втрат із небувалою швидкістю. З початку російського вторгнення Збройні сили РФ зазнали найбільших страт за десятки років. Росія ще ніде не втрачала таку кількість солдатів та техніки за таку кількість днів.

.

З 24 лютого армія окупантів втратила понад 12 тис. особового складу 362 танки, 1 тис. 205 бойових броньованих машин, 135 артилерійських систем, 62 одиниці РСЗВ, 33 одиниці засобів ППО, 58 літаків, 83 гелікоптери, 585 одиниць автомобільної техніки, три кораблі/катери, 60 цистерн з ПММ та сім БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Джерело: «Forbes Україна»