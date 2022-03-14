Эвакуация людей 14 марта. Фото: ГПУ

https://racurs.ua/n168366-evakuaciya-naseleniya-14-marta-perechen-gumanitarnyh-koridorov.html

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Гуманітарні коридори в Україні мають запрацювати у понеділок, 14 березня.

Загалом заплановано відкриття 11 маршрутів. Евакуйовуватимуть мешканців з найбільш постраждалих війни міст та сіл. Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила у Telegram.

Київська область:

Із сіл Богданівка та Нова Богданівка Київської області у напрямку міста Бровари. Евакуаційні автобуси будуть відправлені за маршрутом з Броварів.

Із села Перемога Київської області у напрямку міста Київ. Автобуси для евакуації людей будуть відправлені з Києва.

Із села Бобрик Київської області у напрямку міста Бровари. Автобуси для евакуації людей будуть відправлені за маршрутом із міста Бровари.

З міста Гостомель (військове містечко) Київської області до міста Білогородка.

З селищ Немішаєве та Ворзель Київської області до міста Білогородка.

Із селища Дмитрівка Київської області до міста Білогородка.

Луганська область:

З міста Сєверодонецьк Луганської області до міста Слов’янська Донецької області.

З міста Попасна Луганської області у місто Слов’янськ Донецької області.

Із селища Горське Луганської області у місто Слов’янськ Донецької області.

З міста Новоайдар Луганської області до міста Слов’янськ Донецької області.

Крім того, з Бердянська до Маріуполя продовжить рухатися колона з гуманітарним вантажем та порожніми автобусами для міста у супроводі церковнослужителів.

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Нагадаємо, 13 березня гуманітарний вантаж для маріупольців не зміг заїхати в місто — колона для евакуації зупинилася в Бердянську, оскільки росіяни обстрілювали гуманітарний коридор з повітря.