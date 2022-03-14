Израиль согласился быть посредником между Украиной и рф. Фото:

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Ізраїль погодився виступити посередником на переговорах між Україною та росією.

Київ та Тель-Авів ведуть інтенсивний діалог щодо участі Ізраїлю в гуманітарній складовій. На постійному зв’язку з Банковою перебуває радник з питань національної безпеки та головою Ради національної безпеки Ейялем Хулата. Про це 14 березня повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Facebook.

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Глава ОПУ додав, що в рамках евакуації Ізраїль впускатиме родичів тих українців, які перебувають у цій країні. Між країнами вже досягнуто відповідну домовленість.

Нагадаємо, 12 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що бачить Єрусалим місцем для зустрічі з російським президентом Володимиром Путіним. Глава держави позитивно ставиться до посередництва прем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Беннета у переговорах між Україною та країною-агресором.