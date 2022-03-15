Киев оживает - открываются мини-рынки, СТО и зоомагазины

https://racurs.ua/n168410-kiev-ojivaet-otkryvautsya-mini-rynki-sto-i-zoomagaziny.html

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Київ оживає, попри війну, яку ведуть фашисти рф проти України. Перший заступник очільника Київської міськдержадміністрації Микола Поворозник повідомив, що з 15 березня у столиці країни відновлюють роботу міні-ринків, аби забезпечити людей продуктами. Також потихеньку запускаються СТО і зоомагазини.

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Мер Києва Віталій Кличко вчора розповів, що волонтери та соцпрацівники надають продукти харчування, гаряче харчування, доглядають вдома одиноких лежачих киян. Допомогу, продукти та товари першої необхідності центри соціального захисту столиці отримують від Гуманітарного штабу Києва, волонтерів та небайдужого бізнесу.

Нагадаємо, що сьогодні вранці Київ знову опинився під обстрілами військових злочинців мордору. Загалом пошкоджені три житлові багатоповерхівки у Святошинському та Подільському районах, а також помешкання у приватному секторі Дарницького району.