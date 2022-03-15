Рашисты обстреляли школы, интернат и больницу в Рубежном. Фото: Сергей Гайдай

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Російські окупанти продовжують руйнувати інфраструктуру та житловий сектор на Луганщині.

Горять будинки у Попасній, Рубіжному, Сєвєродонецьку, на вулицях населених пунктів валяються нерозірвані снаряди. У Рубіжному ворог обстріляв інтернат для дітей з вадами зору «Кришталик», міську лікарню, три школи. Жертвами обстрілів стали четверо осіб. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у Telegram.

За словами очільника області, в усіх населених пунктах краю організована доставка технічної води та гуманітарної допомоги. Рятувальники ДСНС, волонтери та лікарі в умовах війни працюють на межі людських можливостей.

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Нагадаємо, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що у Маріуполі російські терористи влаштували справжній геноцид — кількість жертв обстрілів може наближатися до 20 тис. У місті близько 80% житлового фонду непридатні для життя.