Геноцид у Маріуполі – кількість загиблих може становити 20 тисяч

https://racurs.ua/ua/n168407-genocyd-u-mariupoli-kilkist-zagyblyh-moje-stanovyty-20-tysyach.html

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У Маріуполі російські терористи влаштували справжній геноцид — кількість жертв обстрілів може наближатися до 20 тис.

У місті близько 80% житлового фонду непридатні для життя. Про це заявив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Зі збільшеною інтенсивністю і з тією жорстокістю, яка зросла в рази, ми можемо говорити про те, що якщо зараз завершиться блокада і ми зможемо розпочати хоча б пошук цих людей, то вже зараз кількість жертв буде наближатися до 20 тисяч, — сказав чиновник.

Якщо блокада міста не завершиться найближчими днями, то жертвами рашистів можуть стати усі 350 тис. людей, які не змогли виїхати.

Ховають хто де кого — у дворах, на вулицях. Через інтенсивність обстрілів люди не можуть вийти на вулицю навіть поховати близьких. Муніципальні служби не працюють, цвинтар — на території, що контролюється російською армією. Смерть — вона скрізь, її видно, — додав Андрющенко.

З 24 лютого, від самого початку масштабного вторгнення Росії в Україну, Маріуполь Донецької області перебуває під постійними обстрілами російської армії.

З 3 березня українське місто фактично заблоковане російськими військовими. Внаслідок обстрілів у місті, як повідомляє місцева влада, немає електрики, зв’язку, газу, опалення і навіть води.

Нагадаємо, радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко заявив, що президент рф володимир путін особисто розпорядився не допускати гуманітарного коридору в Маріуполі.

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Наразі Маріуполь залишається повністю заблокованим і для евакуації, і для гуманітарного вантажу. У мерії вже попередили, що в місті закінчуються останні запаси продовольства і води.

За даними радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, внаслідок терористичних атак росіян на Маріуполь, а також складної гуманітарної ситуації в місті загинули понад 2 тис. 500 осіб.