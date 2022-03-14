Путін особисто доручив не допускати гуманітарний вантаж до Маріуполя – МВС

https://racurs.ua/ua/n168378-putin-osobysto-doruchyv-ne-dopuskaty-gumanitarnyy-vantaj-do-mariupolya-mvs.html

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Президент рф володимир путін особисто розпорядився не допускати гуманітарного коридору в Маріуполі.

Таку думку висловив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко в ефірі телемарафону.

Найскладніша ситуація у нас в Маріуполі. Це наш біль, наше горе. І ми повинні розуміти, що особиста вказівка Путіна: не допускати гуманітарного коридору. Іншої відповіді на питання, чому так відбувається в Маріуполі, немає. На жаль, це особиста вказівка президента рф, — заявив чиновник.

Як відомо, наразі Маріуполь залишається повністю заблокованим і для евакуації, і для гуманітарного вантажу. У мерії вже попередили, що в місті закінчуються останні запаси продовольства і води.

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За даними радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, внаслідок терористичних атак росіян на Маріуполь, а також складної гуманітарної ситуації в місті загинули понад 2 тис. 500 осіб.

Нагадаємо, гуманітарний вантаж для маріупольців 13 березня знову не зміг заїхати в місто — колона для евакуації зупинилася в Бердянську, оскільки росіяни обстрілювали гуманітарний коридор з повітря.