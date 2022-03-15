Джонсон о реакции Запада на Крым – Мы позволили, чтобы ему это сошло с рук

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Борис Джонсон, прем'єр Великої Британії, визнав, що у 2014 році світ зробив «жахливу помилку», дозволивши російському фашисту володимиру путіну практично безкарно анексувати Крим.

Джонсон назвав реакцію колективного Заходу на дії військових злочинців рф «жахливою помилкою». Про це він розповів у колонці для Daily Telegraph.

Захід тоді зробив жахливу помилку. Лідер рф скоїв акт насильницької агресії та відібрав значну частину території суверенної держави — і ми дали йому залишитися з цими здобутками. Ми думали, що можемо якось повернутися до нормального стану справ, — констатує Джонсон.

Британський прем'єр визнав, що окупація Криму й гібридна війна проти України на Донбасі не лише зійшла з рук москві, а й призвела до посилення торгівлі й збільшення залежності від російського газу країнами Європи.

Коли він вирішив почати свою жорстоку війну проти України, він знав, що світу буде вкрай важко покарати його (через залежність від енергоресурсів — ред.). Тому він дозволяє собі бомбардувати пологові будинки. Тому відчуває, що може невибірково обстрілювати родини, що втікають від війни. Бомби падають, а ціни на нафту й газ злітають ще вище — це означає ще менше грошей у вашій кишені і ще більше — у путіна. Так не може тривати… Тому ця залежність повинна припинитися — і вона припиниться, — наголосив Джонсон.

Разом з тим у Лондоні нагадали, що окрім запасів енергоресурсів росія більше нічого не має для експорту, і якщо залишити кремль без прибутків від продажу нафти й газу, це створить значні проблеми.

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