Четвертый пакет санкций против рф согласовал ЕС, на очереди — пятый

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Європейський Союз обговорить потенційний п’ятий пакет санкцій проти енергетичного сектору росії. Наразі у Брюсселі погодили четвертий пакет економічних обмежень, які діятимуть проти фашистської москви.

Посли ЄС 16 березня обговорюватимуть нові санкції, зокрема й щодо енергетики — єдиного сектору, який успішно експортує країна-агресор. Про це повідомив кореспондент «Радіо Свобода» у Брюсселі Рікард Йозвяк.

З його слів, представники деяких країн ЄС «спантеличені» переліком вже погоджених санкцій проти рф.

Нагадаємо, Євросоюз узгодив деталі четвертого пакету санкцій проти рф за повномасштабний напад на Україну. Раніше ЗМІ повідомляли, що він включає нові обмеження проти найбільших нафтових компаній «Роснефть», «Транснефть» та «Газпром нефть». Утім, ЄС наразі продовжить купувати російську нафту.

Своїм рішенням Рада ЄС заборонила:

будь-які операції з певними держпідприємствами рф;

надання будь-яких послуг з оцінки кредитного рейтингу фізичних або юридичних осіб рф (тобто закрити доступ до капіталу);



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нові інвестиції в енергетичний сектор росії, а також запровадити комплексні експортні обмеження на обладнання, технології та послуги для енергетичної галузі.

Також ЄС розширив перелік осіб, пов’язаних з ОПК рф, на яких накладаються жорсткіші експортні обмеження, й запровадив подальші торгові обмеження щодо чавуну, сталі і предметів розкоші. Окремо Рада ЄС дала Єврокомісії «зелене світло» на запровадження санкцій проти посіпак рф у білорусі.