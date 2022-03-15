Генерал США спрогнозировал, сколько дней продержится армия рф в Украине. Фото:

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Російська армія зможе протриматися в Україні менше двох тижнів.

Такий прогноз висловив колишній командувач армії США у Європі генерал Бен Годжес. Військовий переконаний, що у російської федерації залишаються ресурси на ще 10 днів війни з веденням наступальних операцій. Про це він повідомив у Twitter.

Російські сили досягнуть кульмінації протягом наступних 10 днів, якщо зберігати тиск. У них проблеми з людськими ресурсами, нестача боєприпасів. Потрібно прискорити/розширити підтримку України, щоб вона могла знищувати російську артилерію, ракети і крилаті ракети. Зараз важливо не збавляти газ, — йдеться у повідомленні.

За словами Годжеса, наступний тиждень в російсько-українській війні може виявитися критичним. Саме тому генерал та військовий експерт Джуліано Ліндлі-Френч переконують, що Україні необхідно мати озброєння, яке може знищити російську артилерію наземного і морського базування, зокрема пускові установки для ракет. ЗСУ також необхідно надати більше радарів для оборони від обстрілів, систем великої дальності, боєприпасів, протикорабельної зброї та морських мін.

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Тим часом високопоставлені джерела в Міністерстві оборони Великої Британії заявили, що підрозділи армії рф, які перебувають в Україні, зможуть продовжувати бойові дії ще від 10 до 14 днів. Після цього війська окупантів досягнуть «кульмінаційної точки», коли «сили спротиву в Україні перетворяться на сили нападу». Тому загарбники усіма силами намагатимуться утримати вже захоплену територію, оскільки їхня поразка буде принизливою капітуляцією для володимира путіна.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський просить Верховну Раду продовжити ще на 30 діб термін дії воєнного стану у зв’язку з триваючою агресією росії.