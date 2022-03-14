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Ракурс
Володимир Зеленський просить продовжити воєнний стан, фото: Вінницька ОДА

Зеленський просить Раду продовжити воєнний стан (ДОКУМЕНТ)

14 бер 2022, 23:29
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Президент України Володимир Зеленський просить Верховну Раду продовжити термін дії воєнного стану у зв’язку з триваючою агресією росії.

Відповідний законопроект № 7168 був поданий до Верховної Ради сьогодні, 14 березня. Про це свідчать дані на сайті парламенту.

Термін запровадженого 24 лютого в Україні воєнного стану завершується о 5.30 26 березня. Якщо парламент підтримає цей законопроект Зеленського, воєнний стан в Україні буде продовжено ще на 30 діб.



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Документ: Верховна Рада

24 лютого росія розпочала масштабний напад на Україну, у зв’язку з чим було запроваджено воєнний стан. Героїчні дії українського народу зірвали плани ворога зі швидкого захоплення країни, опір масштабній російській агресії триває вже 19-й день.

Джерело: Ракурс


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