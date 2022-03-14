Міжнародний суд ООН розглядає справу Україна проти росії, фото: Міжнародний суд ООН

https://racurs.ua/ua/n168400-napad-na-ukrayinu-v-gaazkomu-sudi-rozpovily-koly-uvalyat-rishennya.html

Ракурс

Міжнародний суд ООН, розташований у нідерландському місті Гаага, ухвалить рішення у справі «Україна проти росії» щодо геноциду вже 16 березня. Засідання розпочнеться о 16.00 за місцевим часом (о 17.00 за київським часом).

Про це сьогодні, 14 березня, повідомляється на сторінці суду у Твіттері.

Міжнародний суд ООН винесе рішення у справі «Україна проти росії» щодо звинувачень у геноциді відповідно до Конвенції про запобігання злочину геноциду і покарання за нього цієї середи, 16 березня, о 16.00, — зазначається в повідомленні.

Росія 24 лютого розпочала масштабне вторгнення в Україну. 27 лютого Україна направила позов проти рф до Міжнародного суду ООН з вимогою притягнути агресора до відповідальності за спотворення поняття геноциду.

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Україна в суді намагається довести, що росія перекрутила концепцію геноциду та розпочала свою агресію, базуючись на абсурдному та не підкріпленому жодними фактами звинуваченні України в нібито здійснюваному геноциді у Донецькій та Луганській областях.

Судові засідання у цій справі були призначені на 7 і 8 березня, проте росія ігнорувала слухання.