«Азов» отправил в ад еще одного генерала рф в Мариуполе (ВИДЕО)

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У полку «Азов» повідомили про ліквідацію ще одного російського генерала. Але жодних інших деталей, зокрема й імені убитого військового злочинця країни-агресора там не називають. Українські захисники 15 березня оприлюднили відповідне відео в Телеграм-каналі «Азов — Маріуполь».

Також нагадаємо, що в Оперативному командуванні «Північ» сьогодні повідомили про знищення у Чернігівській області батареї реактивних систем залпового вогню, яка обстрілювала житлові квартали Чернігова. Спостерігачі помітили, як батарея почала розгортатися для вчинення військових злочинів проти мирного населення українського міста. Проте 10 хв роботи нашої артилерії швидко «згорнула» плани фашистів рф.