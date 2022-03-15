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Зеленский наградил медалями и орденами 234 воинов, 59 – посмертно

Зеленский наградил медалями и орденами 234 воинов, 59 — посмертно

15 мар 2022, 14:05
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Президент Володимир Зеленський видав указ про нагородження українських військових, які мужньо боронять кордони нашої держави. Загалом різні медалі та ордени отримали 234 військові, з них 59 — на жаль, посмертно.

Відповідний указ розміщено на сайті глави держави.

За особисту мужність під час виконання бойових завдань, самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:



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Источник: Ракурс


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