Зеленский наградил медалями и орденами 234 воинов, 59 – посмертно

https://racurs.ua/n168427-zelenskiy-nagradil-medalyami-i-ordenami-234-voinov-59-posmertno.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський видав указ про нагородження українських військових, які мужньо боронять кордони нашої держави. Загалом різні медалі та ордени отримали 234 військові, з них 59 — на жаль, посмертно.

Відповідний указ розміщено на сайті глави держави.

За особисту мужність під час виконання бойових завдань, самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

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