Зеленський нагородив медалями і орденами 234 воїнів, 59 — посмертно

https://racurs.ua/ua/n168427-zelenskyy-nagorodyv-medalyamy-i-ordenamy-234-voyiniv-59-posmertno.html

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Президент Володимир Зеленський видав указ про нагородження українських військових, які мужньо боронять кордони нашої держави. Загалом різні медалі та ордени отримали 234 військові, з них 59 — на жаль, посмертно.

Відповідний указ розміщено на сайті глави держави.

За особисту мужність під час виконання бойових завдань, самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі постановляю:

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