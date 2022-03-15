«Укрзалізниця» починає націоналізацію вагонів рф. Фото: ТВ3

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Компанія «Укрзалізниця» розпочала націоналізацію російських вагонів в Україні.

Націоналізація цього майна стала можливою після підписання президентом закону «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності рф». Зараз 15 тис. російських вагонів стоять на коліях в Україні, вони належать 250 компаніям. Про це повідомив голова правління УЗ Олександр Камишин у Telegram.

За його словами, «Укрзалізниця» діє в рамках закону. Спершу складається перелік власників вагонів, та й сама процедура націоналізація займе час. Камишин зазначив, що визначення, хто з власників вагонів має в капіталі частку рф — теж задача нешвидка. Відомо, що точно росії належать компанії «ВЕБ-лізинг», «ВТБ-лізинг», «Газпромтранс», ГТЛК, «Сбербанк лізинг». Це понад 3 тис. вагонів. Ці вагони знадобляться Україні, оскільки УЗ вже напрацьовує нові логістичні маршрути до Європи.

Камишин додав, що українських вагонів у росії лише 482.

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Нагадаємо, 3 березня Верховна Рада ухвалила законопроект № 7122 про примусове вилучення в Україні об'єктів, що належать російській федерації, російським компаніям і громадянам росії. Рішення про конфіскацію ухвалюватиме Рада національної безпеки й оборони за поданням Кабміну.