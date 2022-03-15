Переходимо в контрнаступ і помстимося за кожного — Залужний

https://racurs.ua/ua/n168425-perehodymo-v-kontrnastup-i-pomstymosya-za-kojnogo-zalujnyy.html

Ракурс

Збройні сили України зупинили військових злочинців фашистської росії. Тепер на визначених напрямках героїчні захисники України переходять в контрнаступ.

Про це на власній Фейсбук-сторінці 15 березня повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний.

20 днів стійкості і героїзму. 20 днів боротьби. Збройні сили України виконують поставлені завдання. Ми зупинили агресора, розгорнули частини резерву і на визначених напрямках переходимо в контрнаступ, — вказав Залужний.

Він додав, що воїни України також зазнають втрат, проте вони у декілька разів менші за втрати рашистів.

Ми несемо втрати. Вони в декілька разів менші, аніж у противника. Але життя і здоров’я кожного нашого воїна безцінне. Співчуваю родинам загиблих. Обіцяю, ми помстимося за кожного побратима і посестру, за мирних українців, за наших дітей, — наголосив Залужний.



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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що за 19 днів мордор отримав вбитих більше, ніж за дві війни в Чечні.

За даними Генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 15 березня орієнтовно склали: понад 13,5 тис. особового складу, 404 танки, 1 тис. 279 бойових броньованих машин, 150 артилерійських систем, 64 РСЗВ, 36 засобів ППО, 81 літак, 95 гелікоптерів, 9 безпілотників, 640 авто, три кораблі та катери.