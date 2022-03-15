Уничтожена техника врага. Фото: 24 ОМБр имени короля Даниила

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Українські артилеристи продовжують знищувати ворога та наводити жах на окупантів.

У Луганській області військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила знищили три танки Т-72 та одну БМП-3 разом з ворожими екіпажами. Про це 15 березня повідомив прес-центр штабу операції Об'єднаних сил у Facebook.

Військовослужбовці наголошують, що успішна ліквідація ворога — це результат злагодженої та успішної роботи піхотинців та артилеристів королівської бригади.

Як відомо, з початку повномасштабної військової агресії росії проти України військові 24 ОМБр нещадно б’ють ворога. Так, 5 березня артилеристи знищили колони російських окупантів. А 28 лютого бригада вогнем з артилерії ліквідувала понад п’ять колон ворожої техніки та живої сили противника у Первомайську, Нижнє та Боброве.

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Нагадаємо, нова атака на Маріуполь завершилася поразкою рашистів. Бійці «Азову» зуміли знищити близько 150 солдатів, два танки, сім бойових машин піхоти та один бронетранспортер.