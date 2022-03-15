ВРУ продлила военное положение в Украине на 30 дней. Фото: 1540.com.ua

https://racurs.ua/n168434-rada-prodlila-voennoe-polojenie-v-ukraine.html

Ракурс

Воєнний стан в Україні, який був запроваджений через вторгнення росії в Україну, продовжено ще на місяць.

Верховна Рада України 15 березня підтримала закон про продовження воєнного стану. Таким чином його продовжили ще на 30 діб — до 25 квітня 2020 року. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Термін дії воєнного стану спливав о 5.30 26 березня 2022 року.

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Як відомо, відповідно до закону про воєнний стан, території України може запроваджуватися обов’язкова трудова повинність, відчуження особистого майна, обмеження на пересування, комендантська година, заборона торгівлі зброєю та алкоголем, заборона масових заходів та страйків, обмеження роботи засобів зв’язку та інтернету, а також заборона військовозобов’язаним міняти місце проживання.

Нагадаємо, вчора, 14 березня, президент України Володимир Зеленський попросив Верховну Раду продовжити термін дії воєнного стану у зв’язку з триваючою агресією росії. Глава держави подав до парламенту законопроект № 7168 із проханням затвердити його указ про продовження цього режиму ще на 30 днів.