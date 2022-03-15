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Ракурс
Зеленский укрепил оборону Киева командующим ООС

Зеленский укрепил оборону Киева командующим ООС

15 мар 2022, 17:04
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Керівником Київської обласної військової адміністрації (ОВА) президент України призначив командувача ООС Олександра Павлюка.

Відповідно його місце зайняв генерал-майор Едуар Москальов. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у зверненні 15 березня 2022 року.

Павлюк з літа 2020 року був командувачем підготовки командування Сухопутних військ ЗСУ, а з 28 липня 2021 року очолював командування Об'єднаних сил.

Щоб додатково посилити оборону столиці та Київської області я призначив керівником обласної військової адміністрації Олександра Павлюка — Героя України, генерал-лейтенанта, командувача операцією Об'єднаних сил, — сказав глава держави.

Звільнений голова Київської обласної адміністрації Олексій Кулеба допомагатиме військовому керівництву.

Нового командувача ООС Москальова Зеленський схарактеризував як професіонала і патріота.



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Тож київський напрямок та ситуація в області отримають ще більшу увагу, — наголосив президент.

Источник: Ракурс


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