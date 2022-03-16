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Город Буча – один из центров боевых действий, фото: Liga.Net

Оккупанты похитили в Буче волонтеров и сотрудников горсовета

16 мар 2022, 13:06
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У місті Буча Київської області окупанти вчора, 15 березня, вчинили погром в адмінбудівлі міськради та взяли в полон співробітників установи і волонтерів, які допомагали місцевим мешканцям.

Про це повідомляється на сторінці Бучанської міськради в соціальній мережі Фейсбук.

Від’їжджаючи, окупанти викинули паспорти полонених та інші документи.



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Російські окупанти викрали:

  • Гапченка Дмитра (керуючий справами Бучанської міськради);
  • Черкаського Леоніда;
  • Цигана Миколу;
  • Ющенка Анатолія;
  • Уманця Володимира (охорона);
  • Матюка Сергія.

У міськраді закликають Офіс президента, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук та керівництво Київської обласної військової адміністрації допомоги у звільненні викрадених.

Источник: Ракурс


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