Оккупанты похитили в Буче волонтеров и сотрудников горсовета

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У місті Буча Київської області окупанти вчора, 15 березня, вчинили погром в адмінбудівлі міськради та взяли в полон співробітників установи і волонтерів, які допомагали місцевим мешканцям.
Про це повідомляється на сторінці Бучанської міськради в соціальній мережі Фейсбук.
Від’їжджаючи, окупанти викинули паспорти полонених та інші документи.
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Російські окупанти викрали:
- Гапченка Дмитра (керуючий справами Бучанської міськради);
- Черкаського Леоніда;
- Цигана Миколу;
- Ющенка Анатолія;
- Уманця Володимира (охорона);
- Матюка Сергія.
У міськраді закликають Офіс президента, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук та керівництво Київської обласної військової адміністрації допомоги у звільненні викрадених.