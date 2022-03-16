Окупанти викрали в Бучі волонтерів та співробітників міськради

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Місто Буча – один з центрів бойових дій, фото: Liga.Net
Окупанти викрали в Бучі волонтерів та співробітників міськрадиhttps://racurs.ua/ua/n168471-okupanty-vykraly-v-buchi-volonteriv-ta-spivrobitnykiv-miskrady.htmlРакурс
У місті Буча Київської області окупанти вчора, 15 березня, вчинили погром в адмінбудівлі міськради та взяли в полон співробітників установи і волонтерів, які допомагали місцевим мешканцям.
Про це повідомляється на сторінці Бучанської міськради в соціальній мережі Фейсбук.
Від’їжджаючи, окупанти викинули паспорти полонених та інші документи.
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Російські окупанти викрали:
- Гапченка Дмитра (керуючий справами Бучанської міськради);
- Черкаського Леоніда;
- Цигана Миколу;
- Ющенка Анатолія;
- Уманця Володимира (охорона);
- Матюка Сергія.
У міськраді закликають Офіс президента, міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук та керівництво Київської обласної військової адміністрації допомоги у звільненні викрадених.