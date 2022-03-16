Рашисти у Чорнобилі грабують офіси, виносять оргтехніку і спецодяг

https://racurs.ua/ua/n168470-rashysty-u-chornobyli-grabuut-ofisy-vynosyat-orgtehniku-i-specodyag.html

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Військові злочинці рф у Чорнобилі Київської області кинулися грабували офіси усіх підприємств, які розташовані у місті. Централізовано вивозять системні блоки, оргтехніку та спецодяг.

Людей не чіпають, але пограбували всі офіси підприємств, що розташовані у місті… Автотранспорт, що лишився на території підприємств, також знищено. Світла у Чорнобилі немає. Загалом у місті лишилося біля 300 осіб, — повідомив голова громадської ради при Державному агентстві України з управління зоною відчуження Олександр Сирота.

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Нагадаємо, персонал Чорнобильської АЕС у нелюдських умовах дбає про безпеку станції та цілого світу. У «Енергоатомі» вказали, що 21-у добу персонал Чорнобильської АЕС без зміни працює на майданчику станції, забезпечуючи ядерну та радіаційну безпеку всіх елементів та систем станції. Фашисти рф фактично перетворили ядерний об'єкт на військову базу.

Персонал ЧАЕС харчується власними продуктами із попередніх запасів. Їжу та продукти від окупантів персонал не приймає. На пропозицію змінитися або звільнити станцію українські атомники відповіли відмовою — розуміючи, що так вони піддадуть ризику своїх колег, які у такому випадку мають стати добровільними заручниками окупантів.