Оккупанты не выплачивают компенсаций за убитых из так называемых ЛНР, ДНР, фото: LRT

https://racurs.ua/n168476-okkupanty-ne-vyplachivaut-kompensaciy-za-ubityh-mobilizovannyh-iz-ordlo-gur.html

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Окупанти не виплачують компенсацій за вбитих «мобілізованих» з територій, контрольованих так званими ЛНР/ДНР, і спалюють тіла росіян.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України.

Зазначається, що тіла загиблих в тимчасово окупованому Луганську видають в облаштованому в магазині «Копійка» пункті. Видачею тіл займається так звана «поліція» окупаційної армії.

При цьому родичам загиблих із «документів» видають лише свідоцтво про смерть та дозвіл на поховання. Жодні «документи» про місце та обставини загибелі не надаються.

Родичам пояснюють, що жодних виплат за смерть мобілізованих з «ЛНР» і «ДНР» не передбачено навіть за наявності російського паспорта, — зазначається в повідомленні. — Одночасно, родичам офіційно загиблих росіян обіцяно виплату 12 млн рублів. Таке ставлення викликає обурення серед місцевого населення.

Окупанти також вдаються до дій, спрямованих на приховування реальної кількості загиблих — тіла місцевих «новобранців» і добровольців, які прибули з Росії, спалюють на Донецькому металургійному комбінаті.

Водночас примусовий набір до так званого 1-го Армійського корпусу окупантів у Донецькій області триває.

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Переважна частина «новобранців» відправляється в найгарячіші точки без відповідної підготовки. Здебільшого їх використовують на передовій для розчищення перешкод та риття окопів. Відзначається вкрай низький рівень забезпечення та брак їжі, — зазначають у ГУР.

В результаті втрати серед «новобранців» сягають 70−80%, наголошують у розвідці.