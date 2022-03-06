«Пушечное мясо» – РФ готовит новые провокации с участием мобилизованных из ОРДЛО

https://racurs.ua/n168017-pushechnoe-myaso-rf-gotovit-novye-provokacii-s-uchastiem-mobilizovannyh-iz-ordlo.html

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Росія планує провокації з використанням насильно мобілізованих жителів тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей.

У Крим 5 березня прибув ешелон з людьми, яких мобілізували на підконтрольній РФ території Донецької та Луганської областей. Про це попереджають у Міністерстві внутрішніх справ України.

Росія планує використати цих людей для здійснення провокацій у південних регіонах України. І хоч ці підрозділи мають вкрай низьку мотивацію, адже їх комплектували з осіб, які насильно мобілізовані, не виключено, що агресор використає їх як «гарматне м’ясо».

Також ці підрозділи можуть використати, видаючи за місцевих жителів для пропагандистських картинок. Крім того, провокації з численними жертвами, використовуючи цих людей, російська влада може найближчим часом здійснити у східних регіонах України, наголошують у МВС.

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На сході нашої країни ворог сотнями кидає в бій прихильників «русского міра», яких навіть відразу після надання першої медичної допомоги у разі поранення, у супроводі озброєного конвою з-поміж регулярних військ збройних сил РФ переміщують на лінію бойового зіткнення для введення подальших бойових дій у якості «гарматного м’яса» — нагадують у МВС.

Відомство зазначає, що особовий склад цього полку наляканий та деморалізований і шукає шляхи до дезертирства. МВС наголошує, що найкращий шанс вижити — це здатися захисникам України.