Война в Украине – из столицы эвакуируют детей с инвалидностью и сирот

https://racurs.ua/n168016-voyna-v-ukraine-iz-stolicy-evakuiruut-detey-s-invalidnostu-i-sirot.html

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Київ відправляє за кордон дітей з інвалідністю, дітей-сиріт та інші вразливі категорії містян.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

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З Києва евакуюють дітей з інвалідністю, дітей-сиріт, дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах та людей з інвалідністю. Лише за вчора до Польщі відправили 1 тис. людей.

Всього з початку вторгнення Росії зі столиці такими евакуаційними рейсами до Європи відправили понад 3 тис. дітей та дорослих.